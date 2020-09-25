Увольнение за алкоголь и прогулы пройдет мимо удаленщиков

Под комбинированной занятостью подразумевается, что сотрудник может часть времени работать из дома, а некоторые дни — из офиса. Это положение прописывается в трудовом договоре.

При переводе работников на удаленную работу заработная плата сохраняется.

Рабочее место сотрудника может располагаться где угодно. Хотя ранее обязательно прописывался его адрес. Рабочий день должен быть строго регламентирован по часам.

Кроме того, нельзя уволить человека, если у работодателя нет достаточного объема работы. А еще нельзя выгнать подчиненного из компании по причине нецелесообразности дальнейшего сотрудничества.

При требовании к сотруднику находиться на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю, работодатель обязан доплачивать. В то же время компенсация личных затрат сотрудников на электричество, воду, оплату интернета относится к доброй воле нанимателя.

Теперь уволить сотрудника за пьянство на рабочем месте не так просто. Причина в том, что факт распития алкогольных напитков сложно зафиксировать — работник имеет право не открыть дверь в квартиру. Также появилась сложность в увольнении за прогул из-за отсутствия определенного рабочего места.