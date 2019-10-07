Увольнение медсестер из НИИ имени Блохина назвали фейком

Медсестры пока не увольнялись из детского онкологического отделения НИИ имени Блохина. В пресс-службе медучреждения «360» рассказали, что ни у руководства, ни в отделе кадров нет заявлений.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Мы справлялись совсем недавно в отделе кадров. Ни у руководства мединститута, ни в отделе кадров нет ни одного заявления от медсестер», — сказала собеседница на вопрос об увольнении сотрудников.

«Составили график увольнений». Врачи из онкоцентра Блохина не бросят пациентов Подробнее

В пресс-службе также сообщили, что замдиректора Института детской онкологии Максим Рыков был уволен в пятницу.

«Рыков в пятницу уже уволен. Но почему-то сегодня „Альянс врачей“ заявил о том, что Рыкова не отпускают с работы и он будет подавать в суд. Это просто комичная ситуация», — добавили в институте.

Медсестры уволятся из онкоцентра НИИ Блохина вслед за врачами Подробнее

Неделю назад врачи детского онкологического отделения НИИ имени Блохина записали видеообращение, в котором рассказали, что из-за позиции нынешнего руководства собираются уволиться. По их словам, заявления уже написаны. Среди авторов обращения был Максим Рыков.

7 октября независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» написал, что из-за низких зарплат собираются уволиться медсестры. В пресс-службе размер зарплат «360» не прокомментировали.