Задержание произошло 21 августа, около 20:00, уточнил юрист. После этого Остаповича доставили в дежурную часть Завеличенского отдела полиции Пскова, утверждает Вячеслав Головин.

«Меня к нему сегодня не пустили, сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания. По данным моих источников, официальная версия задержания — якобы он незаконно пересек границу Российской Федерации, наверное, будет пандемия рассматриваться», — отметила сторона защиты.

По словам Головина, белорусы «вменяют ему чуть ли не измену родине».

Адвокат подал жалобу в прокуратуру и 23 августа снова попытается попасть к своему подзащитному.

«На руках у меня нет никаких документов, никто ничего не показывает. Дежурный к нему не пускает. Приняли только передачу от знакомых — передали ему поесть», — добавил Головин.

Остапович — капитан юстиции, работал следователем в Партизанском районном отделе СК по Минску. Несколько дней назад он опубликовал в Instagram фотографию рапорта об увольнении, писали в Сети. Мужчина объяснил свое решение нарушением условий контракта со стороны руководства СК и писал об избитых во время протестов. Позже пост удалили представители соцсети за «нарушение руководства сообщества».

Протесты начались в Белоруссии после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.