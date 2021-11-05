Уволиться из-за нежелания прививаться в ЕАО решили еще 12 работников скорой

В Еврейской автономной области вслед за работниками станции скорой помощи в Облучье из-за нежелания делать прививку от коронавируса также решили уволиться их коллеги в Пашкове. Об этом сообщило ЕАОMedia.

В Пашкове 12 работников скорой помощи написали заявления на увольнение из-за нежелания прививаться от коронавируса. По той же причине ранее решили уволиться 15 сотрудников станции скорой помощи в городе Облучье.

Таким образом, всего в ЕАО решили уволиться из скорой уже 27 человек. Среди них фельдшеры, медсестры, водители, уборщицы.

Главврач областной станции скорой помощи Владислав Коган рассказал, что врачи объясняли свой отказ прививаться тем, что они уже давно работают в ковидном госпитале и никто пока не болел.

В аппарате губернатора и правительства ЕАО заявили, что при нежелании делать прививку работники имеют законное право освободить занимаемую должность, передал ТАСС.

С 15 ноября в ЕАО в ряде сфер, включая здравоохранение, начнут допускать к работе только при прохождении хотя бы первого этапа вакцинации от коронавируса.