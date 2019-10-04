Уволился директор школы, где ребенка окунули головой в унитаз

После скандала в московской школе №1536, где издевались над 13-летним подростком, уволили классного руководителя. Директор образовательного учреждения решил уйти сам и написал заявление.

Учительница опущенного в унитаз мальчика подаст в суд за клевету. Женщине начали угрожать Подробнее

«С классным руководителем восьмого класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения. Директор школы №1536 Акатова Марина написала заявление об уходе, Департамент удовлетворил ее просьбу», — сообщили «360» в пресс-службе ведомства.

В департаменте отметили, что расследование произошедшего еще продолжается.

Речь идет о случае, который произошел с мальчиком Сашей. Над подростком издевались в школе, а позже в Сети появилось видео, где хулиганы окунают его головой в унитаз. Как выяснилось, Саша играет в театре Ильи Резника «Маленькая страна».

По словам отца мальчика, сын все держал в себе и никогда не рассказывал о своих проблемах в школе. Ход делу дали после того, как о случившемся узнала директор театра Ильи Резника Ирина Романова.

Сейчас расследованием дела о травле Саши занимается Следственный комитет.