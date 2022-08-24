Уволили за прогул. «Магнит» выплатил компенсацию раненому участнику спецоперации на Украине

Сотрудника IT-отдела торговой сети «Магнит» 39-летнего Андрея Ш. уволили по статье «Прогул», когда он решил поехать добровольцем на Украину. Получив ранение и вернувшись домой, вместо прежнего рабочего места его ждала лишь «компенсация».

Житель города Лиски Воронежской области Андрей Ш., сотрудник IT-отдела торговой сети «Магнит», в мае заключил краткосрочный контракт на прохождение военной службы, уведомил об этом начальство и отбыл в зону спецоперации на Украине. Местный военный комиссариат направил руководителю АО «Тандер» документ, подтверждающий, что их сотрудник стал добровольцем.

Получив ранение на поле боя, Андрей Ш. попал в госпиталь. Однако вернувшись домой после лечения, он узнал, что за это время ГК «Магнит» уволила его по статье «Прогул» и наняла другого специалиста.

Компания объяснила свое решение тем, что Андрей неправильно оформил переход на службу по контракту. Руководство при этом не оказало ему своевременной помощи в подготовке необходимых документов.

«Если работник выбирает между своей работой и прохождением военной службы по контракту второе, он уже по понятным причинам не может осуществлять свои обычные трудовые функции. У нас законом не предусмотрено, что на время исполнения контрактной службы за работником сохраняется место работы. <…> Но на момент ухода на контрактную службу договор с ним не был прекращен. Это уже, конечно, минус работодателя. Если бы он принял сразу соответствующее решение, это можно было бы обосновать с точки зрения закона», — заявил «360» эксперт в области трудового права Александр Южалин.

На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, к которому через социальные сети обратилась супруга военнослужащего.

Не знаю, как назвать действия руководителей воронежского филиала „Магнита“. Предательством? Вредительством? Бесчеловечностью? Конечно, мы добьемся отмены незаконного приказа, но считаю, что этого мало. Лица, допустившие такое издевательство над раненым бойцом, должны быть не только уволены, но и сурово наказаны. А еще лучше их самих направить для участия в СВО

После разразившегося скандала ретейлер объявил, что готов предложить Андрею Ш. аналогичную должность. Тем не менее на состоявшейся 23 августа встрече руководство воронежского филиала «Магнита» не принесло никаких извинений. Более того, главный HR-менеджер вновь предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию «задним числом» — от 30 мая.

«Если работодатель изначально просит работника подписать заявление об увольнении по собственному желанию, это уже можно расценивать как нарушение порядка. <…> Работник может восстановиться на работе, если посчитают, что увольнение незаконно. Думаю, у него был шанс, если трудовой договор изначально не расторгли на правильном основании. Сейчас, конечно, сделать это было бы уже сложнее», — добавил Южалин.

Андрей Ш. принял решение прекратить трудовые отношения с сетью «Магнит» и выдвинул условие: уволить его по соглашению сторон от 24 августа с выплатой компенсации за весь период отсутствия на рабочем месте. Руководству потребовалось 30 минут на раздумье, после чего все необходимые документы подписали. «Вопросы к „Магниту“ остаются. Здесь не видят ничего странного в увольнении добровольцев по порочащим основаниям. В этой связи я обратился также к руководству Минпромторга с просьбой разобраться в таком сомнительном, мягко говоря, подходе одного из крупнейших ретейлеров», — заявил Хинштейн, комментируя решение компании все же отменить первоначальный «идиотский приказ».

Деньги выплатили 24 августа: часть — компенсация за вынужденный прогул, другая — «материальная помощь». Однако пострадавший посчитал формулировку «оказали материальную помощь в связи с ранением» неприемлемой. «Вряд ли это можно назвать помощью. Я все-таки склонен расценивать это как компенсацию», — объяснил он корреспонденту РИА «Воронеж». Помимо этого, Андрей Ш. надеется, что виновники понесут соответствующее наказание.

Эксперт по трудовому праву Александр Южалин ничего предосудительного в таком окончании конфликта не видит. По его словам, в случае незаконного увольнения сотрудника материальной компенсации за время вынужденного прогула от работодателя достаточно.

«Магнит», в свою очередь, подготовил разъяснения по оформлению трудовых отношений и необходимых документов для сотрудников, решивших служить по контракту, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.