Уволили школьного повара из Казани, которая накормила детей пельменями с пола

В Казани повара школы № 130 уволили после того, как она накормила детей едой с пола. Женщина уронила пельмени и, вместо того, чтобы выбросить, сложила их к нормальным и подала ученикам.

Мама одного из школьников, которая стала свидетелем случившегося, рассказала об инциденте в соцсетях.

«Повар, на глазах у меня, уронила пельмени на пол, собрала с пола и положила в общую кастрюлю, где варилась основная порция пельменей. Этим накормили детей. Интересно, эти повара дома у себя тоже с пола едят, или только для наших детей так? Если при родителях такое готовят, то что без нас? И от чего болеют дети???», — написала она (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

Женщина отметила, что некоторые дети ходят в школу без второй обуви. В грязных ботинках они приходят в столовую, а потом продуктами с этого пола кормят школьников.

Как сообщает KazanFirst, в мэрии Казани подтвердили, что детей накормили пельменями с пола. Администрация школы провела служебную проверку, в объяснительной повар признает описанный родителем факт. Ситуацию назвали абсолютно недопустимой, а школьного повара уволили.