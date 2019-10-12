Уволенный за рукоприкладство тюменский учитель признал, что был неправ
Школьники вышли на акцию поддержки уволенного учителя ОБЖ из ТюмениПодробнее
Судя по видеозаписи, опубликованной в группе «Боровский Luxury» во «ВКонтакте», на неформальную встречу с преподавателем ОБЖ Виктором Садлинским пришли 15-20 школьников. Они выразили ему свою поддержку.
Во время встречи Садлинскому позвонила директор школы, пригрозив собравшимся полицией, если те сейчас же не разойдутся, рассказали в группе.
Педагог заявил подросткам, что те ему уже помогли, составив петицию в его поддержку.
«Я не могу повлиять на ситуацию. Если администрация даст добро, то идеально было бы вернуться в ту же школу», — добавил он.
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Учитель отказался говорить о мотивах девятиклассников, на которых он сорвался.
«Я считаю, что был, может быть, в какой-то степени неправ в отношении с ними. Я не буду обвинять ребят и не хочу чего-то плохого о них говорить», — заявил Садлинский.
Также на встрече он рассуждал о ценности дружбы со школьных лет и о том, что сейчас общение подросткам заменяет смартфон.