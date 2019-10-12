  • Уволенный за рукоприкладство тюменский учитель признал, что был неправ

    12 октября 2019, 21:11

    Кирилл Фролов

    Уволенный учитель школы поселка Боровский под Тюменью признал, что был неправ, когда начал раздавать подзатыльники ученикам. Также на встрече с группой школьников он сообщил, что хочет вернуться на работу.
    Уволенный за рукоприкладство тюменский учитель признал, что был неправ

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    Судя по видеозаписи, опубликованной в группе «Боровский Luxury» во «ВКонтакте», на неформальную встречу с преподавателем ОБЖ Виктором Садлинским пришли 15-20 школьников. Они выразили ему свою поддержку.

    Во время встречи Садлинскому позвонила директор школы, пригрозив собравшимся полицией, если те сейчас же не разойдутся, рассказали в группе.

    Педагог заявил подросткам, что те ему уже помогли, составив петицию в его поддержку.

    «Я не могу повлиять на ситуацию. Если администрация даст добро, то идеально было бы вернуться в ту же школу», — добавил он.

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    Учитель отказался говорить о мотивах девятиклассников, на которых он сорвался.

    «Я считаю, что был, может быть, в какой-то степени неправ в отношении с ними. Я не буду обвинять ребят и не хочу чего-то плохого о них говорить», — заявил Садлинский.

    Также на встрече он рассуждал о ценности дружбы со школьных лет и о том, что сейчас общение подросткам заменяет смартфон.