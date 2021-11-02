Санкт-Петербургский гуманитарный университет уволил педагогов Левицких и отчислил группу студентов, которые пытались вступиться за снятых с должностей преподавателей. Один из лишившихся работы педагогов Марина Левицкая рассказала «360», с чего начинался и как развивался конфликт.

Руководству СПбГУП, по словам бывшего преподавателя, не понравилось, что преподававшие на актерском курсе и студенты снимали помещение в Театре Поколений. Это было необходимо для очных занятий актерскому мастерству.

«Я считаю, что обучение актеров онлайн — абсурд и дискредитация профессии. Это понятно любому профессионалу в сфере театра. Понимали это и во всех театральных вузах страны, и с сентября 2020 года почти каждый театральный вуз нашел возможность обучать своих студентов очно, хотя бы небольшими группами», — сказала Левицкая.

Анонимный донос

Администрация университета, добавила она, осталась глуха к просьбам кафедры и студентов. Поэтому с утра занятия вели в онлайн-формате, а вечером, после лекций, шла очная работа в Театре Поколений.

«В феврале 2021 года в администрацию пришел анонимный донос, в котором мы были представлены мошенниками, „обирающими студентов“», — пояснила экс-педагог.

По словам Левицкой, после этого руководство вуза выступило с «заманчивым» предложением: внести в кассу университета всю сумму, которую студенты заплатили театру за шесть месяцев аренды, и уйти «по-хорошему». Речь шла о 164 тысячах рублей.

«Мы отказались, не понимая, причем здесь вообще касса университета. Если бы деньги назад попросили студенты или их родители, еще понятно. Но как раз у студентов и родителей никаких претензий ни к нам, ни к театру не было», — обратила она внимание.

Отказ и стал причиной увольнения «за аморальное поведение». Преподаватели подали в суд, выиграли и лишились работы повторно. Судебные разбирательства длятся до сих пор.

Вместо просьб — угрозы

Решение университета наказать еще и студентов Марина Левицкая пояснила сделанными СПбГУП после проигранного суда выводами.

«Университет понял, что их позиция слишком слаба без жалоб со стороны студентов. Чтобы одержать победу в городском суде и трудовом споре по второму увольнению, вуз начал давление на студентов», — заявила экс-педагог.

Она заметила, что учащихся просили подписать заявление о признании собственных ошибок и с просьбой вернуть отданные преподавателям деньги. Потом в ход пустили принуждения, в том числе угрозы отчислением. Студенты не перестали отстаивать свою правоту, никаких бумаг не подписали, обратились в СМИ и к правоохранителям.

К моему огромному сожалению, все это превратилось в травлю целого талантливого курса. Университет выживает студентов, которые могли в будущем его прославить Марина Левицкая уволенный педагог.

«Я немного общаюсь с бывшими студентами в соцсетях, слежу за ситуацией в СМИ. Ребята подавлены и запуганы, но до последнего стоят на своем и говорят правду, что не может не вызывать огромного уважения. Самое несправедливое в этой ситуации, что единственное, чего хотели ребята — это учиться, становиться актерами», — сказала Левицкая.

Молодые люди, по ее словам, уже смирились с ситуацией, начали учебу на третьем курсе и привыкли к новому мастеру. Когда «вуз стал принуждать их к предательству бывших педагогов», показали свою несгибаемость и честность.

«Боюсь, что остаться в СПбГУП смогут только „сотрудничающие“ с администрацией, а значит, почти весь курс будет отчислен», — заявила бывший преподаватель.

Указов никто не нарушал

Администрация вуза причиной увольнения и отчислений назвала организацию и проведение очных занятий во время локдауна, сославшись на законодательный запрет. Тем не менее Левицкая заверила, что в период всеобщих ограничений никаких уроков никто не проводил.

«Было три встречи — в марте 2020-го, до того, как всех посадили по квартирам, и уже с сентября — когда почти все ограничения сняли и деятельность театров разрешили. Таким образом мы не нарушили ни одного президентского указа», — сказала она.

Встречи проходили в формате небольших групп, чаще по два-четыре человека. Все предписания при этом люди выполняли, а при жалобах кого-либо на недомогание репетиции отменяли.

«Университет, к сожалению, перекручивает все факты», — заметила бывший преподаватель СПбГУП.

Свое мнение о противоправности действий вуза по отношению к студентам Левицкая высказывать не стала, поскольку не была свидетелем ситуации. Тем не менее она подтвердила, что университет неоднократно нарушал трудовые права педагогов.

«[Это] чистая правда, которую мы отстаиваем в суде», — заключила она.