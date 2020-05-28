Уволенные работники розничной торговли смогут восстановиться на работе

За время пандемии коронавируса в России наибольшее количество сотрудников остались без работы в розничной торговле, сфере общественного питания и гостиничном бизнесе. Смогут ли они восстановиться на прежнем месте, рассказала «звездный» адвокат Юлия Вербицкая.

Адвокат предложила разделить проблему трудоустройства на две части: юридическую и практическую, сообщило ИА Nation News.

Юридически в период пандемии нельзя было уволить сотрудников предприятий розничной торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса. Это правило действует, так как на организации из этих сфер распространялся режим нерабочих дней.

«В случае, если же такие увольнения имели место быть, они могут быть легко признаны незаконными, и уволенные сотрудники организаций подлежат восстановлению на рабочих местах по первому требованию, с выплатой всех необходимых компенсаций, включая компенсации за вынужденный прогул», — пояснила Вербицкая.

По ее словам, сотрудники смогут восстановиться на рабочих местах. Причем процедура пройдет легко при обращении в суд, трудовую инспекцию или прокуратуру.

Ранее о недопустимости незаконных увольнений во время пандемии говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пообещал находить и жестко наказывать работодателей, которые задерживают выплаты или увольняют сотрудников в условиях коронавируса.

Поэтапное снятие ограничений постепенно вводится в Москве. С 1 июня в столице откроются непродовольственные магазины.