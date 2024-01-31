Общество 31 января 2024, 14:43 «Уволенному» из московской библиотеки коту нашли новый дом Кота Маркиза из московской библиотеки в районе Строгино забрала домой заведующая Соцсети

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«Уволенному» из библиотеки в московском районе Строгино коту Маркизу нашли новый дом. Его забрала к себе заведующая учреждением Елена Акинова, сообщила пресс-служба Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-Западного административного округа на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ему [коту] не придется долго привыкать к новому месту жительства, ведь он переезжает к заведующей библиотекой, с которой у него самые доверительные отношения», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что кот Маркиз не вернется в читальню. Заведующая забрала животное перед Новым годом, когда на него пожаловался один из читателей.

Кот пока не привык к своему жилищу и скучает по просторным библиотечным залам. Не хватает его и посетителям библиотеки, которые скучают по местной достопримечательности и даже собирают подписи для его возвращения.

Кот Маркиз жил в библиотеке 8,5 года и полюбился жителям района. Его спасли от гибели сотрудники учреждения, когда тот был еще котенком.