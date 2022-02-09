Уволенная ранее за чтение стихов Хармса и Введенского во время урока учительница школы в Санкт-Петербурге имела судимость и меня паспортные данные, чтобы это скрыть. Об этом сообщила kp.ru.

«У властей есть информация о ее судимости и смене фамилии», — сообщил собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Также известно, что в настоящее время идет проверка чиновников Комитета по образованию и школьной администрации. Они должны были изучить личное дело человека, которого принимали в штат учебного заведения.

Сама учительница информацию о судимости опровергла. Она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фото справки МВД об отсутствии судимости. По ее словам, происходящее сейчас вокруг нее находится «за границей добра и зла».

«Дураки разве сидят у нас в тех ведомствах? Фамилию значит можно сменить и все, ты не судим? Если бы это работало, то все бы так делали. Руки трясутся, но вот справка. Ее не подделать, она с госуслуг», — пояснила женщина.

Ранее стало известно, что администрация гимназии № 168 Санкт-Петербурга заставила педагога написать заявление об увольнении по собственному желанию. Это произошло после того, как директор школы узнала, что она читала старшеклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Как рассказала сама педагог, администрация гимназии считает их «врагами народа» и «пособниками фашистов».