Уволенная Lucasfilm Джина Карано получила новую работу

Американский боец ММА, актриса и модель 38-летняя Джина Карано через два дня после увольнения кинокомпанией Lucasfilm заключила договор с консервативным издание The Daily Wire на создание собственного фильма. Его увидят только подписчики этого СМИ. О чем будет кинокартина, пока неизвестно.

Как стало известно CNBC продюсером фильма вместе с The Daily Wire выступит Даллас Соннье (хоррор-вестерн «Костяной томагавк» с Куртом Расселом в главной роли). Актриса уже поблагодарила основателя издания Дэна Шапиро за то, что он поможет ей воплотить в жизнь ее главную мечту, снять фильм.

«Я посылаю надежду всем, кто живет в страхе перед тоталитарной мафией. Я только начала говорить во весь голос, который теперь стал свободнее, чем когда-либо прежде, и я надеюсь, что он вдохновит других на то же самое. Они не могут нас отменить, если мы им не позволим. Держитесь вместе. Я с вами», — написала она в Instagram.

Джина Карано потеряла свою роль в сериале «Мандалорец» из-за того, что сравнила отношение к евреям в фашистской Германии и преследования консервативных американцев в США. После ее увольнения многие американцы заступились за актрису.

«Джина Карано сломала рамки киновселенной „Звездных войн“. Она не была принцессой, не стала жертвой или эмоционально истерзанным джедаем. Она сыграла женщину, которая надирала задницы врагам и девушки на нее равнялись… Конечно, ее уволили», — заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Многие критики назвали увольнение уроженки Техаса Карано политически мотивированным. Однако компания заявила, что рассталась с актрисой исключительно из-за ее комментариев в Сети, в которых она якобы «очернила людей на основании их культурной и религиозной идентичности».

Психолог Марианна Абравитова назвала увольнение Карано демонстративной расправой, после которой многие задумаются, высказывать свое мнение или помалкивать, чтобы не лишиться работы.