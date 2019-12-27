«Увлекательная, энергичная и теплая». Британский посол — о России
Оставляющий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу поделился своими впечатлениями от РФ. Он выразил их в трех словах, передает ТВ Центр.
«Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая», — цитируют дипломата «Дни.ру».
Он признался, что одним из самых запоминающихся путешествий в России стало для него посещение Камчатки. Особенно его впечатлили вулканы, но и медведи также привлекли его внимание. В заключение Бристоу посоветовал туристам, которые планируют провести в Москве только один день, прогуляться по Бульварному кольцу.