Увлекающийся хоккеем российский священник стал арбитром

Настоятель екатеринбургского храма Александр Дубасов в свободное от основной службы время занимается судейством на хоккейном катке, где собираются молодежные и ветеранские команды. В беседе с сайтом kp.ru батюшка рассказал, что увлекается этим видом спорта с детства.

Кроме честного судейства священник-арбитр приучил своих игроков не использовать мат. Но драки между спортсменами иногда происходят.

«Тут тоже определенная миссионерская работа идет. На хоккей отчасти люди приходят, чтобы поиграть, а отчасти, чтобы научиться владеть своими эмоциями. Стараюсь до игроков доносить, что нужно сдерживать эти страстные порывы», — поделился Александр Дубасов.

До прихода в церковь он занимался предпринимательством, но в какой-то момент работа перестала его радовать.

«Я стал прихожанином храма. Спустя некоторое время настоятель спросил, не желаю ли я стать служителем. Но на мне тогда предприятие небольшое частное было. Тут настоятель сказал, что тогда этот вопрос надо решать, если есть желание. Я постепенно на предприятии воспитал себе преемника, а сам окончил семинарию и стал служителем храма», — рассказал священник.

По его словам, хоккеем он увлекался с детства. В старшей школе он даже собрал свою команду, но после армии про коньки забыл. Снова на лед Александр Дубасов вышел вместе со своими детьми и вспомнил о старом хобби.

Новую команду нашел быстро. В Екатеринбурге оказалось много желающих взрослых мужчин, которые хотели погонять шайбу. Играть начали не только зимой, но и летом на роликовых коньках.

«Когда возраст к 50 подошел, я почувствовал, что за скоростями в хоккее уже не успеваю. И вот решил выучиться на судью. Теперь иногда с клюшкой, а иногда со свистком бегаю», — пояснил Александр Дубасов.

Просто прокатиться на коньках отец Александр выходит в рясе, но когда выступает в качестве арбитра, меняет одежду на черно-белую форму судьи с обязательным шлемом.