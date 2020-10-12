Эксперты рассказали, как распознать увлечение детей экстремизмом

По ее словам, доверие ребенка к родителям закладывается с раннего детства — «это вопрос на 15 минут в день». Культуру доверительного общения нужно прививать изначально.

Если же интересы сына или дочери серьезно изменились, то стоит усилить контроль за ребенком — поинтересоваться его окружением, проверять историю браузера, советует психолог.

По ее словам, измениться могут предпочтения в пище, круг общения, внешний вид, любовь к книгам и сериалам. Также для тех, кто увлекся радикализмом, «характерна смена настроения», считает Таранова.

В свою очередь, заслуженный учитель России, профессор МГПУ Александр Снегуров считает, что чрезмерный надзор за ребенком может только усугубить ситуацию.

«Дополнительную систему слежки неуместно внедрять — мы можем потерять контакт с молодежью», — подчеркнул он.

Были случаи, добавил педагог, когда взрослые принимали за правду фантазии ребенка. «Это подростковая игра: к тебе лезут, а ты делаешь вид, что склонен к терроризму», — пояснил Снегуров.