Налоговые льготы для российских компаний предложили увязать с их инвестициями

В России собираются ввести налоговые стимулы для компаний, связанные с их инвестициями. Для этого собираются улучшить статистику по капиталовложениям. Такие планы представлены в презентации об итогах деятельности и задачах Минэкономразвития, которая появилась в распоряжении «Известий».

В ведомстве сообщили, что до конца 2021 года планируется организовать сбор данных по инвестициям для холдингов и поработать с теми из них, которые не предоставляют данные об этом в Росстат. В Минэке считают, что таким образом удастся повысить «прозрачность» вложений компаний внутри страны. Чиновники осознают, что те холдинги, которые регулярно вкладываются в инвестиции из размеров своей прибыли, стоит возвращать часть налогов на вложенные средства.

В марте текущего года президент России Владимир Путин обратился к владельцам крупных отечественных компаний и призвал их инвестировать большую часть средств внутри страны. По его словам, вместо вложений и размещений денег «тихих гаванях», нужно направить средства на развитие бизнеса на территории России.

Перед правительством поставлена задача создать все условия для того, чтобы внутрироссийские инвестиции были выгодными, а условия для них — комфортными. В новом документе Минэкономразвития конкретно оговорена главная цель дальнейших действий: «Создать систему получения данных по инвестициям от групп компаний, в том числе для целей дальнейшего создания налоговых стимулов».