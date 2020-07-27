Увидевшие парад на День ВМФ британцы посетовали, что Путин не их лидер

Напомним, что глава РФ принял участие в торжественном мероприятии. В Кронштадте к параду привлекли 200 кораблей и четыре тысячи военнослужащих. Как отметило британское издание, за последние годы наша страна приложила достаточно усилий, чтобы улучшить и обновить флот. Путин объявил, что российский флот пополнят еще около 40 новых кораблей.

Британских читателей привели в восторг фотографии кораблей, которые поучаствовали в параде. Помимо прочего, они восхитились президентом РФ, пишет РИА ФАН.

«Позор, что нас не возглавляет такой сильный и патриотический лидер, как Путин. Пока он строит корабли, Борис (Джонсон) отдает наши деньги Китаю», — написал один из пользователей Сети.

Некоторые принялись сравнивать военно-морскую технику двух государств и пришли к выводу, что Великобритания в разы отстает.

«Королевский флот не способен противостоять российскому флоту», — подчеркнул читатель.

В воскресенье, 26 июля, Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ. Он лично пообщался с офицерами после проведения парада.