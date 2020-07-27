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    27 июля 2020, 10:44

    Увидевшие парад на День ВМФ британцы посетовали, что Путин не их лидер

    Полина Петрова

    После просмотра кадров с парада в День ВМФ, который провели в Санкт-Петербурге, британцы высказали сожаление, что президент России Владимир Путин не является лидером их государства, сообщило Daily Mail.
    Увидевшие парад на День ВМФ британцы посетовали, что Путин не их лидер

    Напомним, что глава РФ принял участие в торжественном мероприятии. В Кронштадте к параду привлекли 200 кораблей и четыре тысячи военнослужащих. Как отметило британское издание, за последние годы наша страна приложила достаточно усилий, чтобы улучшить и обновить флот. Путин объявил, что российский флот пополнят еще около 40 новых кораблей.

    Британских читателей привели в восторг фотографии кораблей, которые поучаствовали в параде. Помимо прочего, они восхитились президентом РФ, пишет РИА ФАН.

    «Позор, что нас не возглавляет такой сильный и патриотический лидер, как Путин. Пока он строит корабли, Борис (Джонсон) отдает наши деньги Китаю», — написал один из пользователей Сети.

    Некоторые принялись сравнивать военно-морскую технику двух государств и пришли к выводу, что Великобритания в разы отстает.

    «Королевский флот не способен противостоять российскому флоту», — подчеркнул читатель.

    В воскресенье, 26 июля, Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ. Он лично пообщался с офицерами после проведения парада.

    Новости SMI.FM