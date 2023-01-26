Эксклюзив 26 января 2023, 15:47 «Увидел что-то похожее на трубу». Житель Пушкино нашел на берегу реки пехотный огнемет Житель Пушкино заявил, что испугался при виде заряженного огнемета на берегу реки Уча

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Евгений Юрасов из Пушкино оказался очень удивлен, когда во время прогулки по берегу реки Уча увидел предмет, похожий на гранатомет. Он рассказал «360», что сначала испугался за свою жизнь. Когда приехала полиция, оказалось, что это заряженный пехотный огнемет. «360» публикует фотографии оружия.

«Увидел что-то похожее на трубу, запечатанную в целлофан. Распаковал и увидел что-то типа гранатомета. Обратился в полицию», — заявил Юрасов.

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Вскоре полицейские приехали на место и стали осматривать предмет. Им оказался пехотный огнемет «Шмель», уточнил Telegram-канал Shot. Оружие было опломбировано и приведено в транспортировочное положение.

«Страх за жизнь, потом уже было спокойно», — поделился мужчина своими эмоциями после находки.

Откуда на берегу реки взялся огнемет, пока не ясно. Правоохранительные органы выясняют это.