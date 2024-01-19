Общество 19 января 2024, 13:30 Увернувшемуся от украинского дрона бойцу позвонил губернатор Челябинской области Губернатор Текслер позвонил бойцу СВО, который увернулся от украинского БПЛА

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Военнослужащему с позывным Бабай, который прославился благодаря видео со спасением от беспилотника, позвонил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он похвалил участника спецоперации за мужество и пообещал поддержать его мать. Видео разговора опубликовали в Telegram-канале главы региона.

Текслер разговаривал с военнослужащим родом из Кунашакского района по громкой связи. Он назвал бойца настоящим воином и заявил, что гордится им. Бабай заявил, что хотел бы показать всем пример, и попросил власти помочь матери, которая осталась в Челябинской области.

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«Я хочу показать, кто как умеет сражаться», — сказал солдат.

Бабай стал героем соцсетей благодаря видео со своим участием. Мужчина в маскхалате стоял в поле, когда в его сторону полетел беспилотник. Сначала он открыл по дрону огонь, потом прыгнул. Аппарат пролетел мимо и взорвался неподалеку. Позже военнослужащий заявил журналистам, что пытался спасти командира.