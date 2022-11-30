Общество 30 ноября 2022, 13:49 Увеличить строительство некоммерческих домов призвали в Госдуме

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Руководитель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, что решить проблему жилья среди небогатых людей можно с помощью строительства некоммерческих домов.

В таких домах, по ее словам, жильцы в течение многих лет будут вносить небольшую арендную плату, а государство — помогать девелоперам.

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«Сейчас ситуация в стране толкает нас в сторону активизации строительства наемных некоммерческих домов. Квартиры в них могут получать люди с невысоким доходом, которые затем в течение долгого времени вносят совсем небольшую плату», — добавила Хованская.

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Застройщики, таким образом, получат выгоду вдолгую, а не по схеме «построил — продал», резюмировала депутат.