Увеличить штрафы за уклонение от оформления работников для ИП предложили в Госдуме

В Госдуме РФ предложили поднять штрафы для индивидуальных предпринимателей за уклонение от оформления трудовых договоров с работниками. С таким письмом к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Василий Власов, написал RT.

Власов отметил, что договорившись на словах об условиях труда и размере заработка не защищенный письменным соглашением работник в итоге может остаться без денег.

Особенно часто, по его словам, жертвами недобросовестных работодателей становятся студенты, которые попадают в трудную жизненную ситуацию и не имеют возможности вовремя оплатить учебу.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части установления единого коридора штрафа — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для всех категорий работодателей за уклонение от заключения трудового договора, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — за повторное правонарушение», — говорится в тексте обращения.

Известно, что сейчас за уклонение от оформления трудового договора индивидуальные предприниматели платят штраф в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.