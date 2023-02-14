Общество 14 февраля 2023, 15:17 Увеличить производство томографов предложили в Совете Федерации

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В Совете Федерации предложили увеличить производство отечественных томографов и другой тяжелой медтехники на фоне западных санкций. Как сообщил член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый, санкционное давление по сравнению с 2021 годом существенно усилилось, написала «Парламентская газета».

Владимир Круглый напомнил, что медизделия не входят в санкционные списки, однако как ситуация будет разворачиваться дальше, никто не знает.

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«По заверению наших так называемых партнеров медизделия не входят в санкционные списки, но дело в том, что сегодня они не входят, а как будет завтра — мы не знаем», — сказал он.

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Кроме выпуска новой медтехники, в Совфеде предложили установить максимальный приоритет для отечественных изделий при закупках российских компаний.

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