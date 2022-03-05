Увеличить маткапитал на детей участников спецоперации на Украине предложили в Госдуме

В Госдуме предложили увеличить маткапитал при рождении детей в семьях военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. С таким предложением к главе Минфина Антону Силуанову обратился депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщил RT.

В письме политик указал, что российские военные рискуют собственной жизнью, чтобы освободить Украину от нацформирований, а также обезопасить свою страну.

«В целях поддержки данной категории граждан, выполняющих свой воинский долг, прошу вас, исходя из возможностей федерального бюджета, рассмотреть вопрос о возможности повышения суммы материнского капитала на 50% на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине», — говорится в обращении.

В начале 2022 года сообщалось, что маткапитал и другие пособия проиндексируют на 8,4%.