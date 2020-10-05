Увеличился спрос на проведение онлайн-корпоративов

Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, что в нынешнем году около 40% отечественных предприятий намерены проводить новогодние корпоративы в формате онлайн.

«Компании смирились с ситуацией и хотят подарить команде праздник, хотя бы дистанционный», — заметила руководитель Event-практики коммуникационного агентства PR Partner Карина Абдуллаева.

В свою очередь управляющий партнер агентства смелых решений «Мы» Михаил Климанов также отметил, что в сторону проведения онлайн-корпоративов склоняется большинство заказчиков.

«Это может быть как новогодний квест, так и полноценный онлайн-праздник — с артистами, декорациями в студии, несколькими потоками трансляции, доставкой еды и напитков сотрудникам», — перечислил специалист.

По его словам, подобный корпоратив не уступает по эффективности очному празднику, в особенности, если начинать подготовку и вовлекать в него своих сотрудников заранее.