Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова заявила, что в России рост интереса к странам Востока происходит уже давно. Например, увеличивается число школьников, изучающих китайский язык. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Наша система образования ориентирована в том числе на китайский язык. Из тех школьников, которые сдают ЕГЭ по иностранному языку, есть и те, кто выбрал китайский язык. Причем рост восточного языкового направления шел и раньше. У нас из года в год проводятся все более интенсивные олимпиады по китайскому языку. У нас уже очень много безупречно говорящих на китайском языке учащихся», — сказала она.

Аршинова отметила, что наиболее популярным по-прежнему остается английский, однако не исключено, что количество школьников, выбирающих китайский язык, станет больше.

«Я думаю, что время расставит все на свои места. Сами учащиеся будут определять, какой язык более перспективный. Может быть, кто-то теперь займется изучением китайского или другого языка. Я думаю, что это (рост интереса к китайскому языку, — ред.) будет идти своим чередом в рамках тех ритмов, которые были уже заданы», — заключила депутат.