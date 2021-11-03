Выплаты семьям погибших полицейских увеличили в России

В России увеличили выплаты для семей сотрудников органов внутренних дел, которые погибли на службе из-за увечий. Компенсации повысились на 3,7%. Такое постановление правительства вступает в силу 3 ноября.

По статье 12 закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел РФ», право на ежемесячные выплаты имеют родные сотрудников полиции, к смерти которых привели травмы или болезни, полученные во время выполнения своих служебных обязанностей.

Выплаты положены супругам погибшего, его детям до достижения ими 18 лет, а также детям до 23 лет, пока они обучаются в вузах на очном отделении. Как напомнила «Парламентская газета», компенсацию также выплачивают тем, кто находился на иждивении погибшего сотрудника.

Стоит отметить, что родные погибших полицейских имеют право не только на выплаты каждый месяц, но и на компенсацию некоторых расходов. Им оплачивают проезд на поезде, автомобиле или самолете, за исключением такси, если путь пролегал до места лечения в санаториях. Также один раз в год им могут оплатить дорогу до кладбища, где похоронены их близкие родственники. Даже в том случае, если они погребены за пределами России.