Увеличено количество авиарейсов между Салехардом и Екатеринбургом

Авиаперевозчик «Ямал» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» проинформировал о том, что число самолетов по направлению Екатеринбург — Салехард — Екатеринбург увеличивается. Теперь они будут летать три раза в неделю. Об этом написал сайт Infox.

Лайнеры будут осуществлять пассажирские перевозки по понедельникам, средам и пятницам. Таким расписание сохраниться до конца года. Пассажиры уже сейчас могут приобретать билеты на сайте авиакомпании.

Ранее сообщалось, что азербайджанские самолеты возобновили рейсы через Армению. Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начала использовать воздушное пространство Армении при выполнении гражданских рейсов между Баку и Нахичеванем.