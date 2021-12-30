Увеличение спроса на винтажные елочные игрушки зафиксировали в России

Данные интернет-аукциона «Мешок» свидетельствуют о том, что в России в уходящем году резко вырос спрос на винтажные елочные игрушки. За 2021 год через площадку было продано около 26 тысяч таких украшений, написал сайт NEWS.ru.

В 2020 году аукцион продал 23 тысяч игрушек, а в 2019 — всего 19 тысяч. При этом самой дорогой елочной игрушкой оказался «Дед Мороз» —его купили за 275 тысяч рублей. Набор из 23 елочных игрушек «Чиполлино» нашел своего покупателя за 390 тысяч рублей.

Аналитики «Мешка» уточняют, что самими дорогими считаются те украшения, которые были выпущены советской артелью «Культигрушка» после 1950 года. Помимо набора «Чиполлино», сюда входит набор «Сказки Пушкина», игрушка «Звездочет» и другие.

Украшения довоенного периода также имеют высокую цену. Все они изготавливались из подручных материалов, таких как картон, вата и нитки.

Сейчас на интернет-аукционе «Мешок» выставлена игрушка за девять с половиной миллионов рублей. Найдет ли «Парашютист» своего покупателя в ближайшее время, аналитики аукциона затрудняются ответить.