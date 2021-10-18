Увеличение спроса на услуги тренеров по Dota 2 отметили в России

Исследование сервиса «Объявления ВКонтакте» показало, что за последнюю неделю в России вырос спрос на услуги тренеров по Dota 2. Исходя из показателей, он увеличился в семь раз. Об этом написал RT.

«Увеличился спрос на услуги тренеров по Dota 2, которые готовы в среднем за одну тысячу рублей провести анализ двух любых записей матча. За неделю чемпионата пользователи „Объявлений ВКонтакте“ в семь раз чаще интересовались подобными услугами», — говорится в сообщении сервиса.

Кроме того, выросли поисковые запросы со словами Dota и International. Самый пик был отмечен 17 октября. Именно в этот день российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу в гранд-финале крупнейшего турнира по Dota 2 — The International 10.