Увеличение спроса на личных тренеров отметили в Петербурге

В Санкт-Петербурге в июле увеличился спрос на услуги личного тренера на 102%. Такие данные приводят эксперты сервиса «Авито», написал сайт gazeta.spb.

Так, чаще всего жители города на Неве прибегают к услугам тренеров по волейболу и баскетболу. Минимальная цена за одно занятие составляет 1000 рублей.

Поиск подходящего тренера происходит преимущественно в интернете. Таким образом горожане могут сразу выбрать подходящего тренера и комфортный для тренировок зал, добавили эксперты.