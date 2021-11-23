Увеличение штрафов за разбрасывание мусора поддержали в Совфеде

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, призванные бороться с загрязнением территорий, поступили в Госдуму. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал «Парламентской газете», что комитет поддержал поправки.

Сенатор пояснил, что поправки предполагают увеличение штрафов за несанкционированный выброс мусора до трех тысяч рублей.

«За повторное нарушение максимальный размер штрафа составит пять тысяч рублей, а если такое нарушение повлекло причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, то семь тысяч рублей», — добавил Клишас.