Общество 04 июля 2023, 17:01 Увеличение штрафов для электросамокатчиков одобрили в Минтрансе

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с ИА НСН заявила, что высокие штрафы по-прежнему работают и могут поспособствовать уменьшению числа аварий среди электросамокатчиков.

По словам эксперта, она не раз призвала Минтранс ужесточить наказание для нарушителей на электросамокатах. Штрафы от 800 до 1500 рублей не смогут заставить водителей соблюдать правила.

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Эрдман добавила, что возможно в течение сезона после принятия поправок можно будет увидеть первые результаты.