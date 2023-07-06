Общество 06 июля 2023, 09:52 Увеличение рабочей недели в России спровоцировало дефицит кадров в некоторых отраслях — Минтруд Глава Минтруда Котяков: продолжительность рабочей недели увеличилась из-за дефицита кадров РИА «Новости»

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Продолжительность рабочей недели в России увеличилась из-за дефицита инженеров и специалистов обрабатывающей промышленности. Из-за большого объема работы некоторых сотрудников перевели на шестидневку, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировал ТАСС.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах есть определенный дефицит в кадрах. <…> Большой дефицит в обрабатывающей промышленности, в инженерных кадрах», — сказал он во время поездки в Кузбасс.

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Министр объяснил, что некоторые предприятия из-за большого объема работы предлагали своим сотрудникам за дополнительную плату продлить рабочий день или перейти на шестидневку. По его словам, закон не запрещал такие изменения при условии согласования с работниками.

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiz пришла к выводу, что фактическая продолжительность рабочей недели в России в первом квартале 2023 года превысила 38,5 часа. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» призвала Минтруд официально ввести шестидневную рабочую неделю.