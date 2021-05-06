Увеличение ягодиц стало самой популярной косметической процедурой в пандемию

В США самой популярной косметической процедурой, сделанной в период пандемии, стало увеличение ягодиц. Информация об этом появилась на сайте Bloomberg.

По данным отчета американского общества пластических хирургов, в стране было установлено на 22% больше ягодичных имплантов, чем год назад, — 1179 и 970 соответственно. Еще одной популярной процедурой стали инъекции ботокса. Самой непопулярной — процедура по пересадке волос. За год спрос упал на 60%.

Пластический хирург Игорь Короткий ранее рассказал, что слишком частые пластические операции могут говорить о расстройстве психики. Заболевание называется дисморфофобия. Оно заключается в конфликте между внешним видом и представлениями о себе в голове. Обычно такие люди слишком сильно недовольны собой. Врач назвал таких пациентов сложными.

В феврале китайская популярная актриса Гао Лю сделала пластическую операцию. Но через время кончик ее носа стал чернеть и покрываться коркой. После звезда призвала фанатов избегать хирургического вмешательства.