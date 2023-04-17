Общество 17 апреля 2023, 12:06 Утвержден предмет охраны здания научной библиотеки МГУ имени Ломоносова Заммэра Москвы Сергунина: утвержден предмет охраны здания научной библиотеки МГУ РИА «Новости»

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Специалисты утвердили предмет охраны здания научной библиотеки Московского государственного университета (МГУ) имени Михаила Ломоносова. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что здание научной библиотеки МГУ на улице Моховой является объектом культурного наследия. В предмете охраны были зафиксированы внешний вид строения, элементы фасадов, а также оформление интерьеров.

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«Специалисты будут ориентироваться на утвержденный документ при проведении реставрационных и любых других работ», — слова Сергуниной цитирует сайт мэра Москвы.

Здание библиотеки МГУ построили в начале XX века по проекту Константина Быковского. При его создании архитектор ориентировался на внешний вид уже существовавших на тот момент построек учебного заведения.

Ранее в столице началась реставрация Московского дворца пионеров. Более полувека здание оставалось без ремонта. В ходе реконструкции планируется обновить пять корпусов, среди которых главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерватория, театральный блок и концертный зал.