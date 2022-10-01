Утвержден новый порядок госаккредитации IT-компаний | 360°

Важное 01 октября 2022, 22:02 Поделиться Telegram

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Viber Утвержден новый порядок госаккредитации IT-компаний Кабмин России утвердил новое положение по госаккредитации IT-компаний Pxhere.com

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Новое положение по аккредитации IT-компаний утверждено в России. Постановление российского правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Для государственной аккредитации, согласно новым правилам, в реестре IT-компаний выручка от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не меньше 30% от общих доходов организации. При этом средняя зарплата сотрудников компании за последние три месяца должна быть не ниже средней по стране или региону регистрации.

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До 1 ноября Минцифры России должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а административный регламент предоставления аккредитации должен быть утвержден до 1 декабря.

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Руководителей IT-компаний и операторов связи попросили позаботиться о сотрудниках, которые не получат отстрочку от частичной мобилизации. Минцифры призвало обеспечить таких работников ежемесячными выплатами не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, а также оформить полисы ДМС для семей.

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