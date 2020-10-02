Утвердили правила безопасности в петербургском метро

В документе перечислены требования к работе метро и его сотрудников. Также описаны правила поведения пассажиров и обязанности перевозчика — СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Например, пассажиру могут отказать в провозе багажа, если у него нет проездных документов, он отказался проходить досмотр или нарушает санитарные и ограничительные меры в период режима повышенной готовности.