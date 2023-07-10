Общество 10 июля 2023, 19:14 Utro.ru: женские манипуляции могут отпугнуть мужчин

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Манипулятивное поведение и властность со стороны женщины могут отпугнуть потенциального партнера. Об этом сообщило Utro.ru.

Также малопривлекательными для мужчин являются беспричинные проявления агрессии и негативное отношение к окружающим людям. Кроме того, противоположный пол отталкивает безразличие.

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Отмечается, что властное поведение может подавить в мужчине внутренний стержень, а манипуляции спровоцируют полную утрату доверия.