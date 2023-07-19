Общество 19 июля 2023, 14:14 Utro.ru: в Сысоев день нельзя суетиться и делать заготовки на зиму

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На Руси 19 июля праздновали Сысоев день, и с ним было связано множество примет и суеверий. Об этом сообщило Utro.ru.

Считалось, что в этот день нужно быть спокойными и уравновешенными, избегать принятия поспешных решений и любой суетливой деятельности. Кроме того, верили, что нельзя делать заготовки для зимы. В противном случае недальновидным хозяевам достались бы невкусные закрутки или ряд взорванных банок.

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Также рекомендовали избегать зеркал. Если человек был в комнате один, ни в коем случае нельзя было смотреть на свое отражение.

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