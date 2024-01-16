16 января 2024, 12:11
Utro.ru: в Гордеев день нельзя проявлять гордыню
Сегодня православная церковь вспоминает мученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахии. В Гордеев день нельзя хвалиться своими достижениями и проявлять гордыню, сообщило Utro.ru.
Также 16 января не стоит пить молоко. Кроме того, сегодня не рекомендуется проводить генеральную уборку — предки считали, что вместе с мусором можно случайно вымести из дома удачу и успех.
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В Гордеев день активизируется нечистая сила, любое упоминание о ней сегодня может привлечь внимание злых духов.
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