Общество 16 января 2024, 12:11 Utro.ru: в Гордеев день нельзя проявлять гордыню

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Сегодня православная церковь вспоминает мученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахии. В Гордеев день нельзя хвалиться своими достижениями и проявлять гордыню, сообщило Utro.ru.

Также 16 января не стоит пить молоко. Кроме того, сегодня не рекомендуется проводить генеральную уборку — предки считали, что вместе с мусором можно случайно вымести из дома удачу и успех.

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В Гордеев день активизируется нечистая сила, любое упоминание о ней сегодня может привлечь внимание злых духов.