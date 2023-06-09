Общество 09 июня 2023, 17:05 Utro.ru: в Федорин день нельзя подметать и ссориться

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В России 9 июня отмечают Федорин день, и с ним связано много примет. Об этом сообщило Utro.ru.

Например, считалось, что в этот день под запретом любая уборка. Особенно отмечается, что нельзя подметать полы. Кроме того, не стоит ссориться и допивать что-либо за детьми.

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Как добавил сайт «МК в Питере», вечером 9 июня нужно собраться всей семьей за столом. Лучшим угощением будут пироги с постными начинками, например, с картошкой или капустой.

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