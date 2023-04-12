Общество 12 апреля 2023, 12:32 Utro.ru: в день Ивана Лествичника нельзя носить черное и ссориться Unsplash

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День Ивана Лествичника отмечали на Руси 12 апреля, и с ним связывали много разных примет. Об этом сообщило Utro.ru.

Например, считалось, что в этот день беснуется Домовой, поэтому его надо задобрить. Для него готовили специальное угощение. А хозяева дома проводили день за чтением и прослушиванием музыки. Нельзя было выходить во двор и приближаться к окнам.

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Также под запретом была тяжелая работа, ссоры и одежда черного цвета. Также не советовали посещать родительский дом, чтобы избежать скандала.

Кроме того, по тому, как пройдет день Ивана Лествичника, судили о погоде. Если 12 апреля прошлом сильным ветром и громом, то весна будет холодной. Начало цветения одуванчиков предвещало короткое лето. Также имело значение и направление ветра в День Ивана Лествичника. Если он дул с востока, то люди ждали сухую и теплую весну. А если с запада — с большим количеством осадкой. А вот южный ветер сулил нашествие насекомых.

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