Общество 28 июня 2023, 15:39 Utro.ru: в день Фита следует избегать водоемов и отложить уборку

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В среду, 28 июня, отмечается день Фита, и с ним связано много различных примет. Об этом рассказало Utro.ru.

Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила, поэтому стоит держаться подальше от водоемов. Кроме того, нужно внимательно следить за своими детьми. Также наши предки считали, что не стоит убирать, потому что верили, что можно вымести из дома все счастье.

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Наконец, рекомендовалось носить только свежую и опрятную одежду и быть добрее к животным.

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