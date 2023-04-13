Общество 13 апреля 2023, 14:36 Utro.ru: в Чистый четверг нельзя сплетничать и спать в одной кровати с мужем

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Православные 13 апреля отмечают Чистый четверг, а в народе это был день Ипатия Чудотворца. Об этом сообщило Utro.ru.

Считалось, что 13 апреля нельзя ревновать и сплетничать. Кроме того, под запретом были поцелуи детей до семи лет, это разрешалось только матери. Наконец, супруги не спали в этот день в одной кровати.

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Связаны с 13 апреля и хорошие приметы. Например считалось, что если поставить у постели больного горящие свечи по количеству его лет, то он скорее поправится.

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