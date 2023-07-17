Общество 17 июля 2023, 14:48 Utro.ru: смесь уксуса и жидкого мыла позводит надолго избавиться от мух

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Летом от большого количества мух страдают жители деревень и городов, но развешанные липкие ленты очень неприглядно выглядят в интерьере. Поэтому можно самостоятельно сделать для насекомых простую ловушку. Об этом рассказало Utro.ru.

Для этого в стеклянную литровую банку нужно налить около 300 граммов столового уксуса, потом добавить туда две ложки моющего средства или жидкого мыла и вспенить раствор. Затем накрыть его пленкой, а в ней проделать отверстия. Они должны быть такого размера, чтобы насекомое могло спокойно залететь. Смесь привлекает мух, и они слетаются на нее, как на мед. Но при этом уже не имеют возможность вылететь из ловушки. Лучше всего размещать банку-ловушку на входе в квартиру или на подоконниках.

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