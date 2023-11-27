Общество 27 ноября 2023, 18:37 Utro.ru: салат «Изумрудная россыпь» станет идеальным блюдом на новогоднем столе

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Салат «Изумрудная россыпь», в котором идеально сочетаются все ингредиенты, станет оригинальным и вкусным блюдом на новогоднем столе. Об этом сообщило Utro.ru.

Отваренное куриное мясо необходимо нарезать и выложить первым слоем. Затем идет мелко нарезанный лук, этот слой смазывается майонезом. Далее стоит добавить натертый сыр и помидоры.

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В конце в салат добавляются нарезанные яйца, после чего блюдо украшается дольками киви.