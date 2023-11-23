Общество 23 ноября 2023, 11:52 Utro.ru: салат из свежей моркови может стать украшением новогоднего стола

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Морковь, как правило, в салаты кладут отварную в качестве второстепенного ингредиента, но есть рецепты, в которых она занимает ведущее место. Об этом сообщило Utro.ru.

Для новогоднего стола можно сделать легкий салат из свежей моркови, который приятно удивит гостей. Также для него потребуются восемь вареных яиц, 200 граммов твердого сыра, сметана, чеснок и специи для заправки.

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Чтобы приготовить салат, нужно натереть 500 граммов свежей морковки и все остальные ингредиенты. Потом заправить, посолить по вкусу и можно подавать на стол.

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