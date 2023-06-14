Общество 14 июня 2023, 16:26 Utro.ru: психологи назвали раздельный отпуск и проблемы с эмпатией признаком умирающего брака

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Сразу несколько признаков говорят о том, что брак умирает. Об этом сообщило Utro.ru.

Первое, что должно заставить насторожиться — это нежелание вместе проводить отпуск. Иногда можно отдохнуть раздельно, но постоянно — это уже тревожный звонок. Еще один нехороший признак — это проводить больше времени с друзьями, чем со второй половиной.

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Также отсутствие эмпатии и прикосновений свидетельствуют, что брак рушится. Наконец, выбор в пользу раздельного досуга, когда у пары не остается никаких совместных дел, тоже считается плохим знаком.

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