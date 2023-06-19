Общество 19 июня 2023, 18:10 Utro.ru: повторяющиеся кошмары и затяжные болезни могут быть признаками порчи

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Если человек все время болеет или чувствует себя изможденным и уставшим, то это может говорить о том, что на него наложили порчу. Об этом сообщило Utro.ru.

Также о порче говорит то, что человеку все время снится один и тот же кошмарный сон. Стоит также насторожиться, если к нему изменилось отношение животных и они стали более враждебны. Наконец, если на фотографиях проявляются силуэты, а сами они нечеткие, это тоже может говорить о порче.

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